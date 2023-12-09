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РФ начала "зимнюю кампанию" ударов по энергетике Украины: на Западе сделали заявление

Запад считает, что крылатые ракеты, которые Россия запустила, скорее всего, являются самыми современными высокоточными боеприпасами, которые россияне накапливали все это время

сегодня, 10:10
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Кравцев Сергей
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Ракетные обстрелы российскими войсками Украины в ночь на пятницу, 8 декабря, могут свидетельствовать о начале кампании по ударам по украинским критически важным объектам энергетической инфраструктуры, к которой Кремль готовился последние месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Sky News со ссылкой на анонимного западного чиновника.

РФ начала "зимнюю кампанию" ударов по энергетике Украины: на Западе сделали заявление

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Собеседник отметил, на Западе в течение последних нескольких недель отмечали, что Россия может начать скоординированную зимнюю кампанию ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.


"И, по нашей оценке, прошлой ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", – добавил он.

По словам чиновника, Россия нанесла удары по Украине с использованием тяжелой бомбардировочной авиации, "очень вероятно, самолетов Ту-95, которые фактически не разворачивались и не использовались в течение последних нескольких месяцев".

Запад считает, что крылатые ракеты, которые Россия запустила, скорее всего, являются "самыми современными высокоточными боеприпасами, которые россияне почти наверняка накапливали в течение последних нескольких месяцев", сказал собеседник.

"Несмотря на все это, предварительные сообщения указывают на то, что большинство ракет были перехвачены. Несмотря на трагическую гибель по меньшей мере одного гражданского человека, убытки, как представляется, минимальны", – добавил он.

Западный чиновник отметил, что последняя атака РФ не координировалась с беспилотниками типа "Шахед", которые россияне активно использовали в последние недели.

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