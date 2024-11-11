Почти 10 тысяч северокорейских военных были направлены в Курскую область России, чтобы поддержать российские усилия по вытеснению украинских войск. При этом, как заявил WSJ американский чиновник, США все еще не могут оценить степень интеграции солдат КНДР в российские вооруженные силы, включая то, какое оружие было предоставлено северокорейским солдатам и насколько тесно они работают вместе с россиянами, а также уровень их подготовки.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В то же время, украинские аналитики отмечают, что Россия уже начала вгрызаться в территорию, удерживаемую Украиной в Курской области.

"Все было собрано еще несколько недель назад, подтянуты резервы, много техники и личного состава", — говорит руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Они не просто готовятся, они уже реализуют", — говорит соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование планирует наступать на позиции ВСУ в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении, и отметил, что важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там войск противника.

"Если бы не стойкость наших воинов, эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", — говорит главком.



