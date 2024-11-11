РФ начала реализовывать свой план в Курской области: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Почти 10 тысяч северокорейских военных были направлены в Курскую область России, чтобы поддержать российские усилия по вытеснению украинских войск. При этом, как заявил WSJ американский чиновник, США все еще не могут оценить степень интеграции солдат КНДР в российские вооруженные силы, включая то, какое оружие было предоставлено северокорейским солдатам и насколько тесно они работают вместе с россиянами, а также уровень их подготовки.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
В то же время, украинские аналитики отмечают, что Россия уже начала вгрызаться в территорию, удерживаемую Украиной в Курской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование планирует наступать на позиции ВСУ в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении, и отметил, что важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там войск противника.
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