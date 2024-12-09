РФ начала "отрезать" город после захвата которого падет весь Донбасс: на Западе бьют тревогу

Российские войска прилагают значительные усилия, чтобы полностью захватить украинский Донбасс. Но сделать это будет невозможно, пока один из крупнейших городов Донецкой области Покровск остается под флагом Украины. Сейчас же россияне решили придерживаться новой тактики, чтобы окружить и отрезать Покровск и это может принести свои результаты противнику. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военный аналитик Forbes Дэвид Акс.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечает, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии продвинулись через село Жовте к близлежащей Новопустынке, создав узкий многокилометровый выступ в украинской линии обороны, в результате чего российский авангард оказался всего в пяти милях к югу от Покровска.

"Если россияне намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую — а есть множество доказательств того, что план именно таков, — то недавнее продвижение имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом 90-й гвардейской танковой дивизии и соседних подразделений будет расширение выступа за счет захвата Новотроицка и, еще дальше к югу, Украинки", — пишет аналитик.

Он отмечает, кроме того, это расширение выступа угрожает линиям снабжения украинских войск в районе населенных пунктов Зоря и Солнцевка, к югу от выступа.

При этом эксперт задается вопросом, что неясно, есть ли у российского командования ресурсы, чтобы осуществить этот маневр. Их лучшие войска и техника заняты противостоянием украинскому прорыву в Курскую область и несут ужасающие потери, поэтому у русских мало резервов вокруг Покровска.

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