Российские захватчики продолжат продвигаться на Покровском направлении, если не провести ротацию войск, заявил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Османом".

Россияне наступают на Покровск. Фото из открытых источников

"Тенденция продвижения россиян на Покровском направлении в дальнейшем будет такой же, если сейчас не заменить стоящую в обороне пехоту", — подчеркнул Станислав Бунятов.

По его словам, вопрос не только в физической возможности людей, но и в морально-психологической составляющей.

"Привыкший под давлением отступать солдат, зная, что враг постоянно продвигается и берет один за другим населенные пункты, в обороне стоять не будет. Даже если это давление будет не так сильно, как раньше. Это уже проверено опытом", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.