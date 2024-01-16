РФ начала наступление с применением техники: в ВСУ назвали направление

Российские кафиры продолжают наступление , используя большое количество живой силы и военной техники в районе города Кременна на Луганщине. Сейчас там наблюдается немалое накопление российских военных. Об этом проинформировал руководитель службы по связям с общественностью 63-го отдельного механизированного батальона Ростислав Ящишин во время эфира телемарафона.

Город Кременная (фото из открытых источников)

"Есть сейчас большое скопление войск противника на нашей территории. Они пытаются продвигаться вперед и с помощью пехоты и техники, но им это не удается", – сказал военный.

Как он утверждает, когда враг задействует многие единицы техники, она становится целью украинских дронов, артиллерии и минометов.

"Вчера и позавчера враг пытался атаковать с помощью большого количества пехоты и техники и понес серьезные потери — было сожжено большое количество техники и уничтожено немало личного состава", — продолжил он.

Ящишин говорит, что на мясные штурмы не задействуют профессиональных военнослужащих. Для этого используют российских осужденных, которые были за решеткой и им сказали, что снизят сроки заключения и армия для них единственная надежда, чтобы их избавиться.

"Это преимущественно молодые люди, а также дальневосточные народности", — подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне готовят новое наступление на стратегический украинский город. Группировка захватнических войск РФ на украинской территории составляет почти 460 тысяч человек, но каждый день российские вооруженные силы пополняются почти на одну тысячу рекрутов. Это дает врагам возможность активно продолжать наступления на некоторых участках фронта. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.