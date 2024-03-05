РФ может вести войну против Украины до бесконечности. Как этому помешать

Как подчеркнул Роман Свитан, Россия может вести бесконечную войну, поскольку она имеет такой же бесконечный человеческий ресурс. По его словам, если к примеру взять, что в России 1120 городов, и ежедневно один россиянин из каждого города приходит в рекрутинговый центр, то за день без особых проблем РФ мобилизует на войну по меньшей мере 1120 человек. Приблизительно такое же количество окупантов каждый день погибает на фронте, но их без проблем заменяют.

Война в Украине

При этом, как добавил Свитан, в России достаточно боеприпасов. По его информации, оккупанты в течение суток на фронте выстреливают до 10 000 боеприпасов, при этом производят 5 000 – 7 000 боеприпасов в сутки. Остальные компенсируют поставками из Северной Кореи и Ирана. То есть, РФ, к сожалению, имеет возможность пополнять боеприпасы и может это делать до бесконечности.

Хотя, как говорит Свитан, есть несколько хороших новостей – у оккупантов наблюдаются проблемы с военной техникой, что снизит наступательный потенциал армии агрессора. Также у захватчиков начали возникать проблемы и с авиацией, поскольку Украина в последнее время активно ее "приземляет" на фронте. При этом эксперт предположил, что у россиян осталось до 150 единиц советских Су-24 и Су-25, направленных в зону боевых действий.

При этом, как подчеркнул эксперт, можно помешать России вести против Украины нескончаемую войну. По его словам, для этого ВСУ нужно больше боеприпасов и военной техники, чтобы уничтожить потенциал врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, на фронт поступили снаряды от западных союзников.