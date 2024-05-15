РФ может повторить подобные с Харьковщиной действия в еще двух областях: к чему готовиться

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Кравцев Сергей
Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, преследуя сразу несколько целей? Какие это могут быть цели? Действительно ли под ударов россиян могут быть еще две области? Издание разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV высказал мнение, что российские оккупанты будут пытаться растянуть украинские силы – в частности, и в Сумской области.
По его словам, враг сейчас имеет на территории Курской области РФ суммарно около 10,5 тысяч личного состава. При этом до трех тысяч военных сейчас перемещается из 44-го армейского корпуса с территории Ленинградской области.
Эксперт прогнозирует, что среди возможных дальнейших действий россиян – активизация ДРГ, минометных и артиллерийских обстрелов, а также активные атаки с помощью КАБов по украинской границе.
Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Киев24" заявил, что российские войска могут попытаться повторить действия, которые сейчас происходят на Харьковщине, в еще двух областях.
Черник подчеркнул, что это война экзистенциального порядка. Российские захватчики "бьются насмерть за свою "империю".
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