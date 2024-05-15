РФ может повторить подобные с Харьковщиной действия в еще двух областях: к чему готовиться

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, преследуя сразу несколько целей? Какие это могут быть цели? Действительно ли под ударов россиян могут быть еще две области? Издание разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Группировка россиян будет несколько увеличена

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV высказал мнение, что российские оккупанты будут пытаться растянуть украинские силы – в частности, и в Сумской области.

По его словам, враг сейчас имеет на территории Курской области РФ суммарно около 10,5 тысяч личного состава. При этом до трех тысяч военных сейчас перемещается из 44-го армейского корпуса с территории Ленинградской области.

"То есть группировка будет несколько увеличена. Конечно, это не та цифра, которая позволяет врагу чувствовать себя уверенно и надеяться на оккупацию Сум. Но хлопот они нашим Силам обороны могут нанести немало", — говорит эксперт.

Эксперт прогнозирует, что среди возможных дальнейших действий россиян – активизация ДРГ, минометных и артиллерийских обстрелов, а также активные атаки с помощью КАБов по украинской границе.

Вызовы есть, они очень серьезные

Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Киев24" заявил, что российские войска могут попытаться повторить действия, которые сейчас происходят на Харьковщине, в еще двух областях.

"Я не ожидаю от них никаких сюрпризов. Для меня то, что произошла рейдовая операция по Харьковщине, – абсолютно приемлемый сценарий. Это мы почему-то пришли к выводу, что противник уже выхолостился, и мы со дня на день думаем, "а вдруг пронесет"", – отметил эксперт.

Черник подчеркнул, что это война экзистенциального порядка. Российские захватчики "бьются насмерть за свою "империю".

"Возможны ли подобные такие же действия на Сумщине и даже на Киевщине. Почему нет? Я не утверждаю на 100%, что они будут. Но что от них этого следует ожидать – однозначно да. Несмотря на то, что не такие уж большие силы там сконцентрированы – до 40 тысяч военнослужащих на 750 километров. Для такого беспокоящего режима, чтобы "трепать" нас и самое главное – внутри разгонять панику, что вот-вот наступит военный апокалипсис, этих сил достаточно", – подытожил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — что станет определяющим фактором в войне: почему теперь США приходится спешить.



