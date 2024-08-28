В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупационными силами, в частности в районе села Глубокое. Украинские военные работают над увольнением этого населенного пункта, о чем сообщил заместитель командира батальона ударной беспилотной авиации "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо".

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Сейчас в селе Глубокое продолжаются тяжелые бои, однако инициатива остается на нашей стороне. Наша цель состоит в деоккупации этого населенного пункта. Противник активно обороняется, удерживая каждый дом и блиндаж, привлекая все возможные резервы живой силы. Россияне используют имеющиеся ресурсы и резервы, ведь небольшие пехотные подразделения могут быстро передислоцироваться с соседних позиций", – отметил Маляревич.

По его словам, оккупанты осознают, что потеря Глубокого будет означать их отступление к Стрелке, которая расположена неподалеку от российской границы.

Это может привести к потере территорий, захваченных врагом в мае во время неудачных наступательных действий, а ситуация может развиться аналогично происходящему в Курской области. Важно отметить, что село Глубокое находится менее чем в 10 километрах от границы с РФ.

Также Маляревич подчеркнул, что враг частично опрокидывает ощущаемые на линии фронта резервы из Харьковского направления в Курскую область.

"Сейчас уменьшилось количество авиаударов с помощью управляемых авиабомб КАБ. Мы используем это окно возможностей для улучшения наших позиций", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация , однако враг получит противодействие. Самая сложная и критическая ситуация на фронте сейчас наблюдается в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. Украинское военно-политическое руководство прилагает максимум усилий для укрепления обороны на этом участке фронта, принимая все необходимые управленческие и кадровые решения, сообщил в эфире Freedom представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.