РФ может использовать мобилизованные для новых наступательных действий в Украине

Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украины должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора, пишут "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.



Пушечное мясо. Фото ілюстративное

Как рассказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Телемарафона, проведенная в стране-агрессорке не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использоваться как пушечное мясо.

"Что касается возможных переговоров между Украиной и Россией, то они возможны только при следующих условиях: вывод всех оккупационных войск из Украины; возмещение всех убытков; привлечение преступников к ответственности; передача ядерного вооружения под международный контроль", – отметил Андрей Юсов.

По мнению представителя ГУР, только в таких условиях возможны определенные гарантии безопасности для РФ.

Западные политики и дипломаты считают, что переговоров между Россией и Украиной может не быть еще "несколько месяцев или лет", а война рискует превратиться в замороженный конфликт. "Президент России Владимир Путин слишком глубоко увяз в войне, чтобы изменить курс. Украина же может продолжать борьбу благодаря стабильным поставкам западного оружия и мотивированность военных. Однако ни у одной из сторон пока нет ресурсов для скорой победы", — пишет Politico.

Как писали "Комментарии", армейцы РФ продолжают укреплять свою линию обороны в Херсонской области и Крыму. Для охраны Северокрымского канала захватчики дополнительно направили подразделения мобилизованных недавно из краснодарского края.



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