logo

BTC/USD

16822.89

ETH/USD

1195.88

LTC/USD

67.73

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ может использовать мобилизованные для новых наступательных действий в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ может использовать мобилизованные для новых наступательных действий в Украине

Полноценная мобилизация в России дает дополнительные человеческие ресурсы для фронта

сегодня, 20:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украины должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора, пишут "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

РФ может использовать мобилизованные для новых наступательных действий в Украине

Пушечное мясо. Фото ілюстративное

Как рассказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Телемарафона, проведенная в стране-агрессорке не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использоваться как пушечное мясо.

"Что касается возможных переговоров между Украиной и Россией, то они возможны только при следующих условиях: вывод всех оккупационных войск из Украины; возмещение всех убытков; привлечение преступников к ответственности; передача ядерного вооружения под международный контроль", – отметил Андрей Юсов.

По мнению представителя ГУР, только в таких условиях возможны определенные гарантии безопасности для РФ.

Западные политики и дипломаты считают, что переговоров между Россией и Украиной может не быть еще "несколько месяцев или лет", а война рискует превратиться в замороженный конфликт. "Президент России Владимир Путин слишком глубоко увяз в войне, чтобы изменить курс. Украина же может продолжать борьбу благодаря стабильным поставкам западного оружия и мотивированность военных. Однако ни у одной из сторон пока нет ресурсов для скорой победы", — пишет Politico.

Как писали "Комментарии", армейцы РФ продолжают укреплять свою линию обороны в Херсонской области и КрымуДля охраны Северокрымского канала захватчики дополнительно направили подразделения мобилизованных недавно из краснодарского края.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!