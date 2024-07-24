РФ может готовить наступление на юге: полковник ВСУ назвал неожиданный сценарий

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе сообщил, что российские оккупационные войска продолжают штурмовать украинские территории с целью дальнейшего продвижения. В частности, Россия увеличивает количество личного состава в Запорожском направлении.

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

По его словам, военные группировки противника усиливаются в Запорожском и Херсонском направлениях, что связано с восстановлением автомобильных и железнодорожных дорог. Однако, по мнению эксперта, такое увеличение сил не позволит создать серьезные наступательные группировки, а направлено на безопасность захваченных территорий.

Свитан отметил, что крупные наступательные операции россиян маловероятны, но возможны мелкие операции, в частности, форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами для растяжения фронта. Он считает, что угроза таких рейдовых атак более вероятна на Херсонском направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую тактику РФ использует для переговоров с Украиной. Несмотря на то, что российское наступление не имеет успеха, ведь ВСУ держат удар, отбрасывая противника, Кремль продолжает гнать вперед своих воинов.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Радио NV выразил мнение, что Россия пытается принудить Украину и западных партнеров к перемирию. Он также добавил, что с техникой у оккупантов значительно большие проблемы, чем с личным составом. По словам эксперта, Россия пока не может компенсировать даже половину потерь, которые им наносят ВСУ.

Эксперт также отметил, что Кремль направил все свои силы для этой цели. В частности, речь идет о давлении на фронте и ударах в тылы, которыми Москва пытается показать "бессилие украинского ПВО". Идет очень хорошо продуманная кампания для того, чтобы сломать не нашу армию.

