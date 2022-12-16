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РФ может еще долго атаковать небо над Украиной, - глава оборонного комитета ВР

Генерал-лейтенант говорит, что не стоит надеяться, что российские воздушные атаки прекратятся из-за нехватки россиян средств поражения

сегодня, 22:26
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Автор:

Моесеенко Валентина

В России _ есть еще достаточно ресурсов атак Украины с воздуха и достаточно интенсивно в течение нескольких последующих лет. Также нет поводов для оптимизма по отношению к российским запасам крылатых ракет воздушного базирования. Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский, пишут "Комментарии".

РФ может еще долго атаковать небо над Украиной, - глава оборонного комитета ВР

Михаил Забродский

По его словам, в издании "Укринформ", у РФ есть силы и средства, чтобы поддерживать и увеличивать группировку авиации пользуясь увеличением численности ее поражающего боевого состава.

"Россия продолжает опрокидывать из "тыловых" округов авиационную технику для пополнения потерь и имеет еще достаточно ресурсов на несколько следующих лет, - отмечает Михаил Забродский. - Показателен факт, что численность авиационной группировки вокруг Украины остается почти неизменной с начала вторжения, правда, его качественный состав существенно ухудшился." Причиной тому необходимость менять современные утраченные самолеты и вертолеты на устаревшей и модификации, иногда даже снятыми с хранения.

Вместе с тем говорит, что запасы крылатых ракет воздушного базирования в России не бесконечны, но и здесь нет "любых поводов для оптимизма".

"Просто ожидать и надеяться, что воздушные атаки прекратятся, учитывая недостаток у врага средств поражения, самое худшее, что можно делать в текущей ситуации. На простой вопрос: "Когда такое может произойти?" существует не менее простой ответ – никогда", – резюмирует генерал. . Тем более что российское руководство лоббирует и проблему пополнения запасов.

Как ранее писали "Комментарии", Россия блокирует расположение своих кораблей и может тайно перевозить оружие. А еще портал "Комментарии" сообщал, что Россия получает от нескольких иностранных компаний западные технологии, которые может использовать для изготовления оружия.



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Источник: https://society.comments.ua/linker?link=aHR0cDovL9GC0LXRhdC90L7Qu9C+0LPRltGX&id=705388
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