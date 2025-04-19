РФ массово бьет по Купянску: применила редкую авиабомбу

За сутки российские оккупационные войска сбросили на Купянск Харьковской области 10 управляемых авиационных бомб, в том числе редкую ОДАБ-1500. Об этом говорится в сообщении Харьковской ОВА.

Удар по Купянску. Фото: из открытых источников

Руководство области отмечает, что одной из бомб была объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-1500.

В результате российских ударов пять человек получили травмы различной степени тяжести.

"Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без погибших", — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Стоит отметить, термобарическая ОДАБ-1500 – это объемно-детонирующая авиационная бомба весом 1500 кг на которую оккупанты также смогли установить комплект УМПК, который превратил ее в планирующую. Оккупанты уже не впервые используют ОДАБ-1500 для ударов по Украине. Еще в марте 2024 года они отмечали, что удар ОДАБ-1500 по поселку Великая Писаревка в Сумской области, что в 7 км от границы с РФ, был не единичным.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина практически на 100% готова согласиться на мирный план Дональда Трампа, и решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня могут согласовать уже на следующей неделе на встрече в Лондоне. Об этом говорится в материале "The New York Post".

Издание ссылается на свои источники, оперируя фактами о прекращении огня. СМИ приводит слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который подтвердил американским чиновникам, что Киев "на 90%" согласен с мирной программой президента Трампа. Теперь вопрос в том, согласится ли на этот план Кремль.



