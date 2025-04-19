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Будет решение о полном прекращении огня в Украине: фигурирует новая дата

В СМИ говорят, что решение о полном прекращении огня могут принять на следующей неделе

сегодня, 10:51 comments1007
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Кравцев Сергей

Украина практически на 100% готова согласиться на мирный план Дональда Трампа, и решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня могут согласовать уже на следующей неделе на встрече в Лондоне. Об этом говорится в материале "The New York Post".

Будет решение о полном прекращении огня в Украине: фигурирует новая дата

Прекращение огня между Россией и Украиной. Фото из открытых источников

Издание ссылается на свои источники, оперируя фактами о прекращении огня. СМИ приводит слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который подтвердил американским чиновникам, что Киев "на 90%" согласен с мирной программой президента Трампа. Теперь вопрос в том, согласится ли на этот план Кремль.

"На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести переговоры с русскими и сказать: "Хорошо вот лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны. И как только мы это получим, тогда будут определены следующие шаги", — отметил чиновник.

При этом чиновник обратил внимание, что в случае отсутствия согласия Москвы Трамп готов прекратить переговоры, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников США.

Тем временем Рустем Умеров и его коллеги будут пытаться решить ряд спорных вопросов, в частности, где будут проходить линии прекращения огня.

Представитель администрации Трампа считает, что есть ряд проблемных вопросов, которые все еще не удается решиться. Они, в основном, связаны с землей. Ведь нужно понимать, что "де-факто", а, что "де-юре" считать российской территорией в Украине. в первую очередь, речь идет об оккупированных территория, которые сегодня контролирует Кремль.

Читайте также на портале "Комментарии" — на публике об этом представители администрации Дональда Трампа стараются не говорить, но все же рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом как часть будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет информагентство Bloomberg, со ссылкой на неназванные информированные источники, знакомые с ходом переговоров.



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Источник: https://nypost.com/2025/04/18/us-news/ukraine-is-90-ready-to-agree-to-us-peace-proposal-now-its-up-to-russia-official/
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