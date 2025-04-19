Об этом у Трампа раньше умалчивали: на что могут пойти США в рамках мирного соглашения

На публике об этом представители администрации Дональда Трампа стараются не говорить, но все же рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом как часть будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство Bloomberg, со ссылкой на неназванные информированные источники, знакомые с ходом переговоров.

Признание Крыма российским

По информации источников, потенциальная уступка со стороны США стала очередным сигналом стремления президента Трампа как можно быстрее закрепить договоренности о мире, особенно после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили о готовности прекратить посреднические усилия, если переговоры не будут иметь быстрого прогресса.

"Это может подорвать международные законы и договоры, которые запрещают захват земель с применением силы", – говорится в материале Bloomberg.

Авторы публикации считают, что такую уступку вполне может принять Путин, ведь это чуть ли не ключевая цель многолетней войны, которую развязала РФ против Украины. Путин никогда не скрывал, что стратегической победой может быть, если Крым признают российским.

Как обращают внимание в Bloomberg, это предложение пока не является окончательным и требует дальнейших переговоров с Киевом. Европейские союзники США выступают категорически против любого признания оккупированных территорий российскими.

Собеседники агентства отметили, что переговоры нет смысла продолжать вести, если Кремль не готов прекратить боевые действия. Предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения выполнения соглашения является неотъемлемой частью любой договоренности.

"Парижские переговоры также опирались на усилия Франции и Великобритании по формированию послевоенных „сил успокоения" в Украине, а также на планы обеспечить Киев достаточным количеством ресурсов и личного состава Вооруженных сил как часть пакета гарантий безопасности", – говорится в материале.

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