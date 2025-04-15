Как реагировать на новые заявления Трампа: действительно ли давление идет только на Украину

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий". Перед этим сам Дональд Трампа неоднозначно высказался о виновных в начале войны в Украине, причислив к Байдену и Путину Зеленского. Почему США продолжают занимать лояльную к РФ позицию, несмотря на фактический отказ Путина от перемирия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Трамп продолжает давить на обе стороны

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что Дональд Трамп продолжает давить на обе стороны. И на Украину, и на Россию.

Эксперт напомнила, что американский лидер в том же интервью сказал, что поставил Путину дедлайн. Правда не назвав журналисту дату.

"При этом Россия, конечно, хочет любыми методами присоединить американцев в совместные проекты по натуральным ресурсам. Обратите внимание, что в сегодняшнем заявлении Пескова он заявил о "политической воле" добиться соглашения по Украине: "Очертаний соглашения по Украине нет, но есть политическая воля". Так что нашим дипломатам остается продолжать работу с республиканцами и Трампом, ВСУ продолжать держать оборону, а нам надеяться, ждать и помогать нашим силам обороны", – отметила Татьяна Попова.

Нужно брать во внимание контекст сказанного Трампом

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что заявления Трампа демонстрируют его раздражение тем, что Украина по сути навязывает свою игру США, а с этим он смириться не может. Но сделать с этим мало что сможет.

По мнению эксперта, не столь важно, что именно Трамп сказал, сколько подтекст сказанного и контекст происходящего.

"А контекст таков: за последние две недели произошло несколько важных событий. Первое. Украина очень вовремя продемонстрировала китайских граждан, воюющих на стороне России, к тому же задержанных на территории Украины. Таким образом Украина четко обозначила свою позицию, как союзника США в противостоянии с Китаем. Второе. Стало ясно, что Россия и Китай выступают единственным блоком, подтверждающим тщетность попыток администрации Трампа оторвать Россию от Китая. Третье. Интервью Зеленского для CBS, в котором прозвучали два ключевых тезиса: Россия продолжает обманывать США, а те вроде бы не замечают этого; Украина готова закупать американское оружие – на сумму 15 миллиардов долларов. Это очень важный момент, ведь администрация США поставлена в неудобное положение. Отказаться от продажи они не могут, потому что Украина союзник, и война уже фактически продолжается здесь. Азиатские союзники США также внимательно следят за тем, как ведут себя Штаты. Кроме того, большой контракт может восстановить репутацию американского оружия на фоне падения интереса к нему в Европейском Союзе", – отметил Тарас Загородний.

Что касается заявлений Уиткоффа, то, по мнению Тараса Загороднего, их уже не стоит воспринимать серьезно. Там провал за провалом. Никакой "сделки" так и рядом нет и не будет.

"Думаю, что Уиткоффаа, как и Маска, Трамп скоро потеряет. То есть, сам их "отпишет", потому что глухость и бесперспективность предлагаемых ими путей становится очевидной", – высказался аналитик.

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