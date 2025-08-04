РФ лишилась сразу 5 истребителей: детали новой операции СБУ

Беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму и поразили вражеские самолеты и склад вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Российские истребители. Фото: из открытых источников

"В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 млн долларов", – говорится в сообщении.

В результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения, добавили в спецслужбе.

Отметим, Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Военные отмечают, что вчера беспилотные системы ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими украинского войска поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", расположенного в Краснодарском крае России. На территории комплекса возник сильный пожар.

По информации Генштаба, на аэродроме также дислоцировалась российская армейская авиация, что дополнительно подчеркивает важность объекта для оккупантов. Эта операция является частью комплексных мероприятий Сил обороны Украины, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ и уничтожение ключевых военных и логистических узлов врага.

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