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РФ кардинально меняет подход к обстрелам Украины: что будет осенью

Вражеские удары летом-осенью текущего года существенно отличаются от первых ударов РФ.

сегодня, 19:55
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Лиля Воробьева

Россия, с началом полномасштабного вторжения, постоянно совершенствует тактику обстрелов Украины и есть прогнозы, что осенью 2024 года эти атаки могут стать более массированными, особенно в период отопительного сезона, когда энергетическая инфраструктура будет чаще под прицелом. Эксперты, как отмечает издание BBC Украина , имеют разные мнения относительно интенсивности обстрелов.

РФ кардинально меняет подход к обстрелам Украины: что будет осенью

Атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что интенсивность ракетных ударов увеличится, поскольку Россия не использует весь потенциал своих ракет и ищет слабые места в системах украинской противовоздушной обороны (ПВО). В то же время, военный обозреватель Александр Коваленко предполагает, что количество атак в сентябре вряд ли превзойдет август, и российские войска, скорее всего, будут ориентироваться на отопительный сезон для новых массированных ударов.

"Сентябрь по активности как ракетной компоненты, так и Shahed-131/136 не должен стать более интенсивным или равным августу. Не исключено, что сейчас командование российских войск в вопросах ракетных ударов и дроновых налетов будет больше ориентироваться на отопительный сезон", — написал Коваленко. .

Также предположено, что Россия может использовать больше ракет с баллистической траекторией, особенно если получила военную помощь от Ирана. Обозреватели указывают, что характер атак 2024 отличается от предыдущих периодов. Изменились средства, используемые для комбинированных ударов, и выбор целей, что делает удары более сложными и непредсказуемыми.

"Противник изменил и состав средств, используемых для комбинированных ударов, и характер применения тех или иных ракет и дронов, и выбор целей", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ отчитались о ракетных обстрелах украинских городов . Россия 3 и 4 сентября нанесла массированные ракетные удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек. В официальном заявлении Министерства обороны России прозвучало: "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены". Это циничное заявление появилось после обстрелов, повлекших значительные разрушения в обоих городах.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cg58rgzjqylo
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