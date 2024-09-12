РФ кардинально меняет подход к обстрелам Украины: что будет осенью

Россия, с началом полномасштабного вторжения, постоянно совершенствует тактику обстрелов Украины и есть прогнозы, что осенью 2024 года эти атаки могут стать более массированными, особенно в период отопительного сезона, когда энергетическая инфраструктура будет чаще под прицелом. Эксперты, как отмечает издание BBC Украина , имеют разные мнения относительно интенсивности обстрелов.

Атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что интенсивность ракетных ударов увеличится, поскольку Россия не использует весь потенциал своих ракет и ищет слабые места в системах украинской противовоздушной обороны (ПВО). В то же время, военный обозреватель Александр Коваленко предполагает, что количество атак в сентябре вряд ли превзойдет август, и российские войска, скорее всего, будут ориентироваться на отопительный сезон для новых массированных ударов.

"Сентябрь по активности как ракетной компоненты, так и Shahed-131/136 не должен стать более интенсивным или равным августу. Не исключено, что сейчас командование российских войск в вопросах ракетных ударов и дроновых налетов будет больше ориентироваться на отопительный сезон", — написал Коваленко. .



Также предположено, что Россия может использовать больше ракет с баллистической траекторией, особенно если получила военную помощь от Ирана. Обозреватели указывают, что характер атак 2024 отличается от предыдущих периодов. Изменились средства, используемые для комбинированных ударов, и выбор целей, что делает удары более сложными и непредсказуемыми.

"Противник изменил и состав средств, используемых для комбинированных ударов, и характер применения тех или иных ракет и дронов, и выбор целей", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ отчитались о ракетных обстрелах украинских городов . Россия 3 и 4 сентября нанесла массированные ракетные удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек. В официальном заявлении Министерства обороны России прозвучало: "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены". Это циничное заявление появилось после обстрелов, повлекших значительные разрушения в обоих городах.



