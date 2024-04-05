РФ использует Запад, чтобы усадить Украину за стол переговоров в слабой позиции. О чем речь

Страна-террорист активизировала все свои возможности на Западе, чтобы усилить давление на Украину и заставить ее вести переговоры со слабой позиции, считает Руслан Осипенко.

Мирные переговоры

По его словам, именно с этим связаны информационные вбросы о том, что Украину могут взять в НАТО, если она откажется в пользу России от оккупированных территорий.

"Не стоит на это вестись"

, – заявил дипломат.

При этом он выступил категорически против всяческих формул, которые предлагает Украине Запад. По его словам, Киев должен возвращать свои территории и людей, вынужденных жить под оккупацией.

Кроме того, дипломат считает, что 2024 год для Украины является "сроком возможностей", пока в Соединенных Штатах не прошли выборы. По его словам, если к власти придет Дональд Трамп, то он будет мстить своим оппонентам. Дипломат отмечает, что Америку в этом случае будет ждать паралич американских властей, и Украина от этого точно не выиграет. При этом Осипенко добавил, что российский диктатор с нетерпением ждет победы именно Трампа, потому что тот для него беспроигрышный кандидат.

Если же Трамп не победит, все равно будет воевать с оппонентами, заявляя, что результаты выборов были неверными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации СМИ в НАТО, якобы непублично рассматривают вариант, что Украине предложат отдать Крым и все завоеванные во время полномасштабной войны территории. Далее зафиксируют новую границу. После этого Украину в новых границах примут в НАТО. Журналисты отмечают, что такая схема очень похожа на ту, которая была применена в Германии после Второй мировой войны, когда ее разделили на восточную и западную.