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РФ использует спорт для распространения своей пропаганды в оккупации: подробности

Россияне все активнее продвигают свою пропаганду через спорт и культуру

сегодня, 17:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики используют для распространения пропаганды спорт и культуру.

РФ использует спорт для распространения своей пропаганды в оккупации: подробности

Российская пропаганда на оккупированных территориях. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, враг реализует проект внедрения неолимпийского вида спорта самбо во все захваченые школы юга Украины.

Сообщается, что оккупанты формируют программу подготовки тренеров. Их будут готовить мастера по войне против гражданского населения – боевики из Росгвардии.

Самбо станет обязательным для кадетских классов, которые россияне создают почти в каждой школе с целью дальнейшей милитаризации местного населения.

Центр национального сопротивления призывает родителей не отдавать детей в кадетские классы, чтобы из них не готовили мясо для дальнейших войн, которые планирует Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vykorystovuyut-sport-dlya-promyvannya-mizkiv/
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