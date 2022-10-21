logo

BTC/USD

19027.45

ETH/USD

1281.64

LTC/USD

50.67

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ имитирует захват очередного города Донбасса, чтобы показать "победу", - ISW
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ имитирует захват очередного города Донбасса, чтобы показать "победу", - ISW

Российские пропагандисты утверждали, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы продвинулись у южных окраин Бахмута

сегодня, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты имитируют захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины, россиянам приходится "выжимать" мнимые успехи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

РФ имитирует захват очередного города Донбасса, чтобы показать "победу", - ISW

Оккупанты постоянно обстреливают Бахмут. Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Аналитики отмечают, так, 20 октября рашисты продолжили нанесение наземных ударов в Донецкой области. В Генштабе Украины отмечали, что ВСУ отражали атаки оккупантов в районе Бахмута: к северо-востоку от города в районе Бахмутского, а также к юго-западу от населенного пункта, в районе Опытного. 

Однако российские пропагандисты утверждали, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы продвинулись у южных окраин Бахмута. Также блогеры-рашисты и так называемые "военкоры" пытались выдать за правду то, что украинские ударные группы якобы могли передислоцироваться на бахмутском направлении, чтобы "сдержать наступление "Вагнера". Помимо этого, пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы впервые за пять дней смогли добиться "минимального успеха" в Соледаре, который находится в 12 километрах от Бахмута.

"ISW не может самостоятельно проверить эти заявления России. Российское издание РИА опубликовало карту 20 октября, показывающую контроль Украины над большей частью Бахмута, несмотря на неоднократные заявления многочисленных российских источников о том, что российские силы действуют в самом Бахмуте, подтверждая оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить себя победителями по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины", — резюмировали аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лиз Трасс уходит: почему премьером Британии снова может стать Джонсон – что это значит для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — тревожные заявления Лукашенко и Генштаба ВСУ: почему угроза вторжения с РБ выросла в разы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-20
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!