РФ имитирует захват очередного города Донбасса, чтобы показать "победу", - ISW

Российские оккупанты имитируют захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины, россиянам приходится "выжимать" мнимые успехи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты постоянно обстреливают Бахмут. Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Аналитики отмечают, так, 20 октября рашисты продолжили нанесение наземных ударов в Донецкой области. В Генштабе Украины отмечали, что ВСУ отражали атаки оккупантов в районе Бахмута: к северо-востоку от города в районе Бахмутского, а также к юго-западу от населенного пункта, в районе Опытного.

Однако российские пропагандисты утверждали, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы продвинулись у южных окраин Бахмута. Также блогеры-рашисты и так называемые "военкоры" пытались выдать за правду то, что украинские ударные группы якобы могли передислоцироваться на бахмутском направлении, чтобы "сдержать наступление "Вагнера". Помимо этого, пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы впервые за пять дней смогли добиться "минимального успеха" в Соледаре, который находится в 12 километрах от Бахмута.

"ISW не может самостоятельно проверить эти заявления России. Российское издание РИА опубликовало карту 20 октября, показывающую контроль Украины над большей частью Бахмута, несмотря на неоднократные заявления многочисленных российских источников о том, что российские силы действуют в самом Бахмуте, подтверждая оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить себя победителями по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины", — резюмировали аналитики.

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