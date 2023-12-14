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РФ или Европа: стало известно, кто может производить и ремонтировать больше танков

Топ-чиновник в сфере обороны Латвии сделал тревожное для союзников заявление

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день страна-агрессор способна производить или ремонтировать до 150 танков на месяц. Это" намного больше", чем может сделать Европа. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс на Рижском форуме по безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Delfi".

РФ или Европа: стало известно, кто может производить и ремонтировать больше танков

Танки. Фото: из открытых источников

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети снабжения работали быстро и точно", — высказался Гарисонс.


По его мнению, можно увеличить количество солдат, но нужны вооружение, танки и другие образцы техники. Европейский Союз, по словам чиновника, может с этим справиться, как и раньше.

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Источник: https://rus.delfi.lv/57860/latvia/56190468/rossiya-sposobna-proizvesti-ili-otremontirovat-100-150-tankov-v-mesyac-gossekretar-minoborony
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