РФ хотела поймать Генштаб на информационный крючок. Ее старания оказались тщетными

Издание Forbes утверждает, что россиянам впервые со времен полномасштабного вторжения удалось уничтожить две батареи ЗРК Patriot. Якобы, это произошло вблизи Покровска.

ЗРК Patriot

По информации журналистов, россияне якобы обнаружили батареи "Патриот" и очень быстро отреагировали на находку поразив ее ракетами "Искандер". Якобы удары были точные, две пусковые батареи взорвались, очевидно, экипаж погиб.

О том, что россияне, вероятно, уничтожили батареи "Патриот", заявил также немецкий журналист Юлиан Репке.

При этом в Минобороны РФ распространили видео удара по украинским ЗРК С-300. Однако в нем не указано, что речь идет об американском ЗРК "Патриот".

Как отметил в Фейсбуке военный Юрий Касьянов, россияне, вероятно, уничтожили "Патриот", потому что в Украине не хватает дронов средней дальности. Кроме того, по его словам, именно с помощью беспилотников необходимо кошмарить и днем, и ночью российские аэродромы и уничтожать вражескую авиацию, сбрасывающую на позиции Сил обороны КАБы.

"Или рисковать "патриотами", подтягивать их поближе к линии фронта, раскрывать "зонтик ПВО" над передовыми позициями. Других вариантов нет",

– подчеркнул военный.

Вместе с тем, бывшая замминистра обороны Анна Маляр отметила, что некоторые новости военного характера запускаются врагом с так называемой разведывательной целью.

По ее словам, здесь механизм прост. Сначала некоторые источники сообщают информацию об уничтожении противником какой-то военной техники в Украине, например, ЗРК "Патриот". Далее, отметила Маляр, враг ожидает информацию по этому поводу.

"Ожидают реакцию наших ВСУ или хотя бы кого-то публичного. Любая информация в этой ситуации – опровержение, подтверждение, уточнение – работает против нас",

– подчеркнула Маляр.

Именно поэтому, добавила она, в таких ситуациях не нужно ни подтверждать информацию, ни опровергать ее. И это свидетельствует о том, что в Генштабе не проглотили информационный крючок россиян.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году россияне смогли повредить установку "Патриот".



