РФ хочет захватить месторождение важного металла в Донецкой области

С начала полномасштабной агрессии России против Украины многие считают, что главной целью оккупантов является захват территорий. Однако важным аспектом российской стратегии является завладение украинскими природными ресурсами, имеющее большое экономическое значение для Москвы.

Шевченковское месторождение лития (фото из открытых источников)

Об этом свидетельствует и активное продвижение российских войск в Донецкой области, что, по данным немецкого военного эксперта под псевдонимом Tendar, связано с желанием захватить одно из украинских литиевых месторождений. На платформе X он отметил, что оккупанты направляются к Шевченковскому месторождению лития.

"Если посмотреть мои карты, станет очевидным, что российские войска движутся прямо в направлении Шевченковского месторождения лития. Это точно не случайность," — подчеркнул эксперт.

Шевченково, которое находится в Донецкой области, известно своими большими запасами литиевой руды, которая является ключевой для производства аккумуляторов и других высокотехнологичных продуктов.

Кроме лития, месторождение содержит также тантал, рубидий, ниобий и другие редкие элементы, необходимые для современных технологий. Это и есть причина, почему Кремль так стремится захватить эти территории. Кроме того, в Сумской и Харьковской областях есть значительные запасы титана, которые также представляют интерес для российских властей.

Учитывая, что российские ресурсы истощаются, Кремль пытается использовать украинские залежи для поддержки собственной экономики и промышленности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что штурм россиян на Харьковщине провалился. На Харьковском направлении противник предпринял очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов "Спартана" российский штурм не удался.