РФ готовится к плану Б: будет ли попытка дипломатического урегулирования

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Кравцев Сергей
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в недавнем интервью намекнул на то, что угроза наступления оккупантов с севера полностью никуда не исчезла. О чем говорят эти заявления? Может ли быть так, что, несмотря на предупреждение разведки по новому наступлению россиян, вскоре будет попытка дипломатического урегулирования? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV объяснил, о каких угрозах с севера мог говорить глава ГУР Кирилл Буданов.
По его словам, план Б состоит в том, что россиянам необходимо закрепиться на тех рубежах, которые им удастся захватить и удержать, чтобы создать санитарную зону, о которой говорил российский диктатор Владимир Путин.
Военный обозреватель также ответил, почему российские оккупанты могут вести себя активнее в течение следующих недель, как предупредил Буданов. По его мнению, это может быть планом россиян на случай, если им не удается продвигаться на фронте, тогда им нужно растянуть нашу линию для того, чтобы мы не могли перехватить инициативу, когда враг истощится или у него начнутся системные проблемы и они не смогут. дальше наступать. Чтобы мы не перехватили инициативу, чтобы мы не могли контратаковать, особенно там, где мы можем сделать им очень больно, именно для этого враг пытается или будет пытаться проводить определенные действия на севере, на северо-востоке.
Руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский в интервью Kyiv Post заявил, что для завершения войны Украины с Россией будет предпринята попытка дипломатического урегулирования, и обе стороны сейчас готовятся к переговорам.
По его словам, в ближайшее время каждая из сторон будет оценивать свои силы и попытаться укрепить собственную позицию.
После этого они будут ждать результатов выборов в США. Как считает эксперт, и Киев, и Москва понимают, что после выборов в США на них будут давить с целью инициировать мирные переговоры.
В то же время, считает эксперт, Россия не заинтересована в переговорах и только создает видимость готовности к ним. Однако этой видимости готовности к переговорам может быть достаточно, чтобы Трамп поверил, что диалог с россиянами возможен.
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