РФ готовится к плану Б: будет ли попытка дипломатического урегулирования

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в недавнем интервью намекнул на то, что угроза наступления оккупантов с севера полностью никуда не исчезла. О чем говорят эти заявления? Может ли быть так, что, несмотря на предупреждение разведки по новому наступлению россиян, вскоре будет попытка дипломатического урегулирования? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне будут растягивать нашу линию обороны вдоль фронта

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV объяснил, о каких угрозах с севера мог говорить глава ГУР Кирилл Буданов.

"Если мы посмотрим на направления нам известные — Белгородская, Курская области, то есть границы с Харьковщиной и Сумщиной, то время от времени там активность врага то увеличивается, то уменьшается. <> По состоянию на сейчас есть риски атак с севера. Они присутствуют с северо-востока — это Курская, Брянская области, Белгородская область — понятно, там идут бои на Харьковщине. Цель этих атак — просто зайти, так как они зашли на Харьковщине, и попытаться продвигаться вглубь украинской территории настолько, насколько смогут. Если не удается, то тогда реализуется план Б", — отметил эксперт

По его словам, план Б состоит в том, что россиянам необходимо закрепиться на тех рубежах, которые им удастся захватить и удержать, чтобы создать санитарную зону, о которой говорил российский диктатор Владимир Путин.

"Какая цель этого может быть? Цель – если не удается прорываться, растягивать нашу линию обороны вдоль фронта, создавая нам проблемы и препятствия. Мы тем самым будем вынуждены также передислоцировать наши войска, применять там большое количество БК, снарядов", — подчеркнул Мусиенко.

Военный обозреватель также ответил, почему российские оккупанты могут вести себя активнее в течение следующих недель, как предупредил Буданов. По его мнению, это может быть планом россиян на случай, если им не удается продвигаться на фронте, тогда им нужно растянуть нашу линию для того, чтобы мы не могли перехватить инициативу, когда враг истощится или у него начнутся системные проблемы и они не смогут. дальше наступать. Чтобы мы не перехватили инициативу, чтобы мы не могли контратаковать, особенно там, где мы можем сделать им очень больно, именно для этого враг пытается или будет пытаться проводить определенные действия на севере, на северо-востоке.

Россия не заинтересована в переговорах и только создает видимость готовности к ним

Руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский в интервью Kyiv Post заявил, что для завершения войны Украины с Россией будет предпринята попытка дипломатического урегулирования, и обе стороны сейчас готовятся к переговорам.

"На мой взгляд, будет сделана попытка дипломатического урегулирования этого конфликта. Сейчас мы накануне переговоров – и Украина, и Россия готовятся к ним. Преимущественно это связано с предстоящими президентскими выборами в США. Обе стороны создают международные коалиции, поддерживающие их видение прекращение войны", — заявил он.

По его словам, в ближайшее время каждая из сторон будет оценивать свои силы и попытаться укрепить собственную позицию.

После этого они будут ждать результатов выборов в США. Как считает эксперт, и Киев, и Москва понимают, что после выборов в США на них будут давить с целью инициировать мирные переговоры.

"Обе стороны ожидают, что в случае победы Дональда Трампа он попытается усадить их за стол переговоров. Поэтому каждая из сторон уже сейчас демонстрирует американским республиканцам свою готовность к переговорам и представляет поддерживаемый международным сообществом план прекращения войны", — говорит он.

В то же время, считает эксперт, Россия не заинтересована в переговорах и только создает видимость готовности к ним. Однако этой видимости готовности к переговорам может быть достаточно, чтобы Трамп поверил, что диалог с россиянами возможен.

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