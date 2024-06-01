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РФ готовится к дальнобойным ударам украинских дронов: могут долетать на 2500 км

Киев официально не подтвердил информацию о наличии дальнобойных дронов

сегодня, 23:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В свете последних заявлений российских военных о возможности дальнобойных ударов украинских дронов на расстояние до 2,5 тысяч километров, обстановка на восточном фронте обретает новое напряжение. 

РФ готовится к дальнобойным ударам украинских дронов: могут долетать на 2500 км

Дроны Украины могут достичь 2500 км вглубь территории

На международном форуме, начальник службы радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил России Дмитрий Богданов выразил обеспокоенность по поводу возможности украинских дронов достигать значительных глубин российской территории.

"Сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км и многие [российские] регионы об этом знают", — сказал он на международном форуме "Комплексная безопасность".

В то время как украинские власти не подтверждали наличие дронов с таким радиусом действия, эксперты предполагают, что такие технологические новшества могут стать реальностью уже в ближайшее время. Как отмечают аналитики с портала Defense Express, российская сторона, похоже, уже готовится к таким возможным ударам, определяя потенциальные цели и разрабатывая меры по их защите. 

При этом российские ПВО, как известно, не всегда справляются с задачами перехвата воздушных целей. 

Ранее “Комментарии” писали, что украинские войска последовательно усложняют положение российский войск в незаконно аннексированном Крыму. Все это благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ предупредили, что произойдет, если оккупанты запустят железную дорогу из Ростова в Крым.



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Источник: https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-rossiya-ozhidaet-chto-ukrainskie-drony-budut-bit-na-2500-kilometrov-12653367.html
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