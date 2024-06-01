РФ готовится к дальнобойным ударам украинских дронов: могут долетать на 2500 км

В свете последних заявлений российских военных о возможности дальнобойных ударов украинских дронов на расстояние до 2,5 тысяч километров, обстановка на восточном фронте обретает новое напряжение.

Дроны Украины могут достичь 2500 км вглубь территории

На международном форуме, начальник службы радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил России Дмитрий Богданов выразил обеспокоенность по поводу возможности украинских дронов достигать значительных глубин российской территории.

"Сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км и многие [российские] регионы об этом знают", — сказал он на международном форуме "Комплексная безопасность".

В то время как украинские власти не подтверждали наличие дронов с таким радиусом действия, эксперты предполагают, что такие технологические новшества могут стать реальностью уже в ближайшее время. Как отмечают аналитики с портала Defense Express, российская сторона, похоже, уже готовится к таким возможным ударам, определяя потенциальные цели и разрабатывая меры по их защите.

При этом российские ПВО, как известно, не всегда справляются с задачами перехвата воздушных целей.

Ранее “Комментарии” писали, что украинские войска последовательно усложняют положение российский войск в незаконно аннексированном Крыму. Все это благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

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