РФ готовит ракетный удар по приграничью и Киеву: бить могут с территории Беларуси

Россияне заявили о том, что якобы Украина готовит провокацию против РФ и хочет ударить по детскому саду или детской больнице. Как говорит политолог Виктор Андрусив, все решили, что Москва подготовила кровавую цель и предупредила о своих намерениях.

Ракетный удар

Впрочем, говорит эксперт, причина сообщения РФ может быть в другом. По его словам, дело в том, что очередной массированный ракетный удар Россия готовит с использованием северокорейских и иранских баллистических ракет, которые очень неточные. Как результат, они понимают, что эти ракеты будут попадать по гражданским. Для этого, говорит Андрусив, они и придумали объяснение, будто это Украина сама себя будет обстреливать.

"По нашей информации, до конца недели будет ракетно-бомбовый удар по приграничным городам иранскими ракетами. По Киеву такой удар может быть нанесен с территории Беларуси на следующей неделе", – сообщил Андрусив и призвал не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, якобы Украина с "подачи" США "готовит" удар по детскому учреждению. По заявлению российских террористов, Украина якобы планирует нанести такой удар по заведению, которое находится на контролируемой ею территории и обвинить в этом Россию. Якобы таким образом, Украина и США хотят обвинить союзников РФ в поставках баллистических ракет и взбудоражить мировое сообщество против них.

"Комментарии" также рассказывали , что, по мнению экспертов, такое сообщение свидетельствует о том, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины и среди объектов, которые намерены поразить российские оккупационные войска, есть больницы и детские сады.



