РФ готовит провокации: украинцев предупредили, от посещения каких мест лучше отказаться

Страна-агрессор в рамках новой информационно-психологической операции (ИПСО) в Украине может готовить провокации в местах массового скопления людей. Например, на вокзалах, в больницах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главное управление разведки Минобороны.

Обстрел. Фото: из открытых источников

В украинской разведке отмечают, что вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества.

"В частности может использовать для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации. Военными целями противника являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей", — говорится в сообщении.

В ГУР Минобороны добавляют, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов — паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией РФ.

"Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимания и помощь", — констатируют разведчики.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.



