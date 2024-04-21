РФ готовит новые серьезные атаки по энергетике Украины: к чему готовиться



















Как сообщает министр энергетики нашей страны Герман Галущенко , страна-агрессор РФ будет продолжать атаковать украинские энергетические объекты и обнародовал сценарии отключения света в украинских регионах.

РФ готовит новые атаки по энергетике Украины (фото из открытых источников)

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостна. Тотального блекаута в стране не будет", — сказал глава энергетического ведомства в эфире телемарафона " Единые новости ".

Хотя тотальных отключений света не будет, Галущенко напомнил, что нужно готовиться к любому сценарию и подчеркивает, что энергетики прилагают все усилия, чтобы такие плохие сценарии не реализовались.

"Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово придерживаемся", — заключил Герман Галущенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Кабмин снял мораторий на отключение коммунальных услуг . Как пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус – причиной такого резонансного решения является то, что материально обеспеченные украинцы якобы начали злоупотреблять нормами и накапливать долги за электроэнергию.

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что решение, которое одобрил Кабмин об отмене соответствующего моратория, было ожидаемым. Об этом не раз просили участники энергетического рынка.

Поэтому, продолжает он, правительство приняло это решение. И оно, отмечает Геннадий Рябцев, направлено прежде всего на юрлиц, которые, имея возможность оплачивать ЖКУ, по субъективным причинам перестали это делать в 3 и 4 квартале 2023 года.

