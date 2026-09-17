РФ готовит новую угрозу для городов: кто может остаться без воды в месяцы

Россия, скорее всего, расширит удары по критической инфраструктуре и будет атаковать водоканалы. Об этом неоднократно предупреждали эксперты. И удар по "Киевводоканалу" в ночь на 17 сентября может быть своеобразным сигналом. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие города рискуют остаться без воды из-за вражеских ударов.

Вода. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini связывает возможные атаки с уязвимостью централизованных систем водоснабжения. По его мнению, наибольшие риски имеют большие города востока и юга — Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Харьков.

Отдельно бот назвал Киев, Одессу, Николаев и Житомир. Причина – зависимость водоснабжения от работы больших водозаборов, очистных сооружений и насосов. Если электропитание будет прервано, проблемы могут возникнуть даже без прямого попадания в водоканал.

Еще одна уязвимая категория — города, где нет достаточно альтернативных источников воды. При повреждении основного водозабора быстро перейти на резервную систему там будет сложно.

Чат-бот Grok также назвал среди потенциально уязвимых городов Киев, Харьков, Днепр, Одессу и Запорожье. По его оценке, централизованные системы зависят от насосных станций и электроэнергии, поэтому повреждение одного из ключевых элементов способно повлечь за собой перебои.

Отдельно бот выделил прифронтовые регионы — Сумщину, Черниговщину и Николаевщину. Там, по его ответу, риски дополнительно усиливаются близостью к боевым действиям и уже имеющимися повреждениями инфраструктуры.

Grok советует украинцам запас питьевой воды на несколько дней. Он отмечает: продолжительное отсутствие воды ударит не только по быту, но и по работе больниц, системам гигиены и другим городским сервисам.

Чат-бот DeepSeek считает наиболее уязвимыми системы, которые зависят от одной ключевой магистрали. В этом контексте модель ИИ отдельно выделяет Одессу, где повреждение основной водной инфраструктуры, по его оценке, может иметь длительные последствия.

Среди потенциальных целей также названы Харьков, Днепр и прифронтовые районы Сумщины, Харьковщины и Херсонщины. DeepSeek связал риск с возможными ударами по водозаборам, насосным станциям и магистральным сетям.

При этом бот отдельно обратил внимание на Киев, где по приведенной им информации, перебои можно частично компенсировать благодаря разветвленной системе водоснабжения.

Все три чата-боты сходятся в одном: наибольшая угроза — для крупных городов с централизованным водоснабжением, насосными станциями и ограниченным количеством альтернативных источников. В то же время списки отличаются: Gemini шире называет крупные города Украины, Grok акцентирует внимание на прифронтовых областях, а DeepSeek отдельно выделяет зависимость отдельных городов от ключевых магистралей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по версии ИИ, Россия начала обстреливать дата-центры.



