Росія почала завдавати ударів по дата-центрах та об’єктах зв’язку, серед яких були влучання по інфраструктурі “Київстару”. Штучний інтелект проаналізував ситуацію та пояснив нову стратегію Кремля.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini зазначає, що перехід до ударів по дата-центрах може свідчити про зміну пріоритетів Росії — від атак на енергетику до ширшої “кібер-фізичної війни”. За оцінкою чат-бота, дата-центри є частиною цифрового каркаса країни: вони забезпечують роботу зв’язку, банківських сервісів, державних реєстрів, логістики та інших систем.

Тому пошкодження таких об’єктів може створювати проблеми не лише для звичайних користувачів, а й для управління та логістики. Окремий розрахунок — економічний. Відновлення обладнання, резервування даних і перенесення сервісів потребують значних коштів.

Ще один фактор — психологічний тиск. Масові перебої зі зв’язком та інтернетом швидко відчуваються мільйонами людей. Gemini вважає, що таким чином Росія намагається послабити цифрову стійкість України та змусити її переходити до більш розподіленої інфраструктури.

Чат-бот Grok бачить у таких ударах насамперед спробу ускладнити військові комунікації та обробку даних. За його версією, сучасна війна значною мірою залежить від серверів, каналів зв’язку та систем управління.

Водночас удар по великому оператору зачіпає цивільну сферу. Пошкодження обладнання може залишати людей без мобільного зв’язку та інтернету, а також створювати додаткові проблеми для цифрових сервісів. Це, на думку чат-бота, може використовуватися і як інструмент психологічного тиску.

Grok також припускає економічний мотив: точкові удари по цифровій інфраструктурі можуть бути частиною виснажливої кампанії, де ворог намагається отримати значний ефект від атак на окремі критичні вузли.

Чат-бот DeepSeek робить акцент на можливому військовому значенні телекомунікаційної інфраструктури. Чат-бот стверджує, що зв’язок оператора може використовуватися для роботи окремих систем та комунікації військових.

Окремо DeepSeek говорить про обробку розвідувальної інформації та цілевказання. За його версією, виведення з ладу дата-центрів потенційно може ускладнити роботу систем, які залежать від швидкого обміну даними.

Також чат-бот називає економічний фактор: пошкодження великих IT-об’єктів означає витрати на відновлення та потенційні втрати для бізнесу й бюджету.

Усі три чат-боти сходяться в одному: атаки на дата-центри можуть мати значно ширший ефект, ніж звичайне відключення зв’язку — від проблем із цифровими сервісами до ускладнення управління та додаткових економічних втрат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Україні Путін атакуватиме восени.



