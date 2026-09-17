РФ готує нову загрозу для міст: хто може залишитися без води на місяці

Росія найімовірніше розширить удари по критичній інфраструктурі та буде атакувати водоканали. Про це неодноразово попереджали українців експерти. І удар по “Київводоканалу” у ніч на 17 вересня може бути своєрідним сигналом. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які міста ризикують залишитися без води внаслідок ворожих ударів.

Вода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini пов’язує можливі атаки з вразливістю централізованих систем водопостачання. На його думку, найбільші ризики мають великі міста сходу та півдня — Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг і Харків.

Окремо бот назвав Київ, Одесу, Миколаїв та Житомир. Причина — залежність водопостачання від роботи великих водозаборів, очисних споруд і насосів. Якщо електроживлення буде перерване, проблеми можуть виникнути навіть без прямого влучання у водоканал.

Ще одна вразлива категорія — міста, де немає достатньо альтернативних джерел води. У разі пошкодження основного водозабору швидко перейти на резервну систему там буде складно.

Чат-бот Grok також назвав серед потенційно вразливих міст Київ, Харків, Дніпро, Одесу та Запоріжжя. За його оцінкою, централізовані системи залежать від насосних станцій та електроенергії, тому пошкодження одного з ключових елементів здатне спричинити перебої.

Окремо бот виділив прифронтові регіони — Сумщину, Чернігівщину та Миколаївщину. Там, за його відповіддю, ризики додатково підсилюються близькістю до бойових дій та вже наявними пошкодженнями інфраструктури.

Grok радить українцям мати запас питної води на кілька днів. Він наголошує: тривала відсутність води вдарить не лише по побуту, а й по роботі лікарень, системах гігієни та інших міських сервісах.

Чат-бот DeepSeek вважає найвразливішими системи, які залежать від однієї ключової магістралі. У цьому контексті модель ШІ окремо виділяє Одесу, де пошкодження основної водної інфраструктури, за його оцінкою, може мати тривалі наслідки.

Також серед потенційних цілей названі Харків, Дніпро та прифронтові райони Сумщини, Харківщини й Херсонщини. DeepSeek пов’язав ризик із можливими ударами по водозаборах, насосних станціях та магістральних мережах.

При цьому бот окремо звернув увагу на Київ, де, за наведеною ним інформацією, перебої можна частково компенсувати завдяки розгалуженій системі водопостачання.

Усі три чат-боти сходяться в одному: найбільша загроза — для великих міст із централізованим водопостачанням, насосними станціями та обмеженою кількістю альтернативних джерел. Водночас списки відрізняються: Gemini ширше називає великі міста України, Grok акцентує на прифронтових областях, а DeepSeek окремо виділяє залежність окремих міст від ключових магістралей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за версією ШІ, Росія почала обстрілювати дата-центри.



