РФ готовит новое наступление летом: чего ожидать от врага

Российско-украинская война продолжается и Россия может начать новую крупную наступательную операцию летом этого года, сообщил в эфире телемарафона глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Россияне могут пойти в новое наступление (фото из открытых источников)

"Понятно, что будут пытаться перегруппироваться на скорую руку, взять месяц-полтора паузы и попытаться летом продвинуться, поскольку считают, что западная помощь не доедет вовремя. Но я думаю, что Украина на лето уже определенное вооружение от наших партнеров получит, да и наши позиции точно не будут в худшем состоянии", – продолжил военный эксперт.

Мусиенко еще высказался по поводу информации о возможности новой волны мобилизации в России после президентской кампании.

"Та информация, которая сейчас есть сети о том, что РФ хочет призвать еще 300 тысяч человек, якобы уже есть приказы Шойгу, возможно, они это и планируют. Но, во-первых, я не думаю, что удастся 300 тысяч за два месяца собрать И, во-вторых, я предполагаю, что это будет некая Буденивская гвардия, кавалерия, только без лошадей. Потому что вооружения они точно не успеют получить", — убежден Мусиенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне вербуют украинцев на войну против Украины. На временно оккупированных территориях россияне проводят рекрутинг украинцев на войну против своей родины.

По информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях востока Украины и Крыма россияне агитируют мужчин вступать в ряды ВС РФ и заключать контракты. Сообщается, что в аннексированном Крыму местных срочников заманивают контрактами. При этом, отмечает Центр сопротивления, денежные выплаты для украинцев за подписание контракта меньше, чем в других регионах РФ.

