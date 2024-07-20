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РФ готовит новое наступление: когда оно может начаться

Новое наступление захватчиков возможно еще до конца лета

сегодня, 21:23
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Марьян Ощановский

Российские захватчики готовятся к новому наступлению, которое, вероятно, может начаться в конце лета, рассказал командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

РФ готовит новое наступление: когда оно может начаться

Россияне накапливают силы для нового наступления. Фото из открытых источников

"У нас есть определенная информация, что враг концентрирует силы. Вероятно, до конца лета будет еще одна попытка двигаться вперед. Потому что техника и войска концентрируются. А это значит, что они будут реализованы. Где и как — покажет время", — рассказал Николай Волохов.

По словам военнослужащего, россияне могут еще раз попытаться пойти в наступление в любой точке фронта.

"Это как игра в шахматы. Враг концентрирует где-то силы. Он иногда может делать так, чтобы ввести нас в заблуждение. Например, показывать концентрацию в одном месте, а затем ночью быстро перекинуть в другое место. Поэтому, скорее всего, враг ищет слабое место. Из общения с друзьями, которые находятся на других участках фронта, знаю, что у них тоже происходит постоянное давление на их позиции", — сказал он.

Николай Волохов рассказал, что враг накапливает резерв в тылу, куда не достают украинские беспилотники.

"Там, куда мы не можем достать дронами и сжечь, они накапливаются. Сказать, где это будет реализовано, невозможно. Но мы должны быть готовы на всех участках к отражению атаки. Должны также держать свои резервы и пристально наблюдать за их действиями. Когда начнется их наступление, все об этом узнают", — добавил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ослабление ответственности за дезертирство и самовольное оставление части может привести не к возвращению людей на службу, а наоборот к увеличению случаев побегов с фронта, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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