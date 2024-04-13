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РФ готовит большое наступление. Стало известно, когда оно начнется

Наступление россиян может начаться уже через 1-2 месяца

13 апреля 2024, 23:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

РФ готовит большое наступление. Стало известно, когда оно начнется

Россия готовится к масштабному наступлению. Фото из открытых источников

По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр.

Источники Financial Times рассказали, что РФ планирует захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Издание пишет, что киевские чиновники также озабочены тем, что Кремль может планировать нападение на Харьков. Для подготовки возможного наступления на Харьков российская армия мобилизует сотни тысяч человек и постоянно обстреливает город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".



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Источник: https://www.ft.com/
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