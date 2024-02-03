РФ формирует новое подразделение из зэков: что известно

В России из завербованных на войну против Украины заключенных формируют новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".

Россия продолжает формировать новые подразделения. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, новосозданый отряд — привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом.

Сообщается, что подразделение названо "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

По информации Центра сопротивления, командующий батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах и ветеранов боевых действий.

Отмечается, что на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют бывшие "вагнеровцы" и "кадыровцы" из подразделения "Ахмат", входящего в состав Росгвардии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".