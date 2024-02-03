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РФ формирует новое подразделение из зэков: что известно

Захватчики формируют новое специальное подразделение из зэков

3 февраля 2024, 16:30
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России из завербованных на войну против Украины заключенных формируют новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".

РФ формирует новое подразделение из зэков: что известно

Россия продолжает формировать новые подразделения. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, новосозданый отряд — привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом.

Сообщается, что подразделение названо "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

По информации Центра сопротивления, командующий батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах и ветеранов боевых действий.

Отмечается, что на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют бывшие "вагнеровцы" и "кадыровцы" из подразделения "Ахмат", входящего в состав Росгвардии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".



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