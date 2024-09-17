В СМИ неоднократно появлялась информация, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал российским войскам вытеснить ВСУ с территории Курской области до 1 октября 2024 г., впрочем, как сообщил в эфире 24 канала военный эксперт из Израиля Давид Шарп, не стоит считать, что противник всегда игнорирует военную целесообразность для выполнения приказов к определенным датам.

Бои в Курской области

При этом эксперт полагает, что формирование российской группировки в Курской области еще не завершено, а решающие бои впереди.

Шарп отметил, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, планирует ли украинское командование содержать захваченную территорию в Курщине. Если да, то это потребует значительных ресурсов – привлечения дополнительных сил, организации плотной обороны, строительства фортификаций и обеспечения огневой поддержки. По его словам, у России есть задача вытеснить ВСУ из Курской области. Однако успех этой операции будет зависеть от скорости формирования российской группировки и того, как на это будет отвечать украинская сторона. Это не односторонний процесс, добавил Шарп.

Он также отметил, что украинская стратегия станет ясна, когда Россия завершит формирование сил и перейдет в наступление. Ранее озвученные цифры – 30-35 тысяч российских военных – Шарп считает силами, предназначенными для защиты границ (Курская, Брянская, Белгородская области).

Со своей стороны украинские силы провели операцию в Курской области с привлечением 4-6 тысяч военных, еще несколько тысяч поддерживали их из Сумщины. Россия не имеет достаточных резервов, поэтому вынуждена собирать силы отовсюду. Сейчас в районе Снагости наступают части воздушно-десантных войск и морской пехоты РФ, но их численность невелика.

Шарп также подчеркнул, что российское командование не хочет опрокидывать свои войска из ключевого для них направления – Покровского.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что появилось предложение, чтобы Силы обороны сами с достоинством вышли из Курской области.



