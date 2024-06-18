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РФ бросила в бой танковые полки: какую задачу поставил Кремль

Оккупнаты вновь пытаются выйти на границы Луганской области

сегодня, 16:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. В бой уже брошены танковые полки захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Третья отдельная штурмовой бригады в соцсети.

РФ бросила в бой танковые полки: какую задачу поставил Кремль

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В бригаде уточнили, что полоса фронта Третьей штурмовой в Харьковской области, граничащей с Луганской областью, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления врага.

"Ближайшая задача оккупантов — выйти к населенным пунктам Чернещина — Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая", — пишут военные.

Отмечается, что против подразделений третьей штурмовой бригады были брошены 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.

При этом украинские защитники уточнили, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — это раненые.

"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно", — пояснили военные.

Бригада отметила, что несмотря на подавляющее количество противника и отсутствие резервов, она продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.

Ранее об "ударном кулаке" россиян на этом участке фронта писал аналитический проект DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка отмечает, что российские оккупанты, скорее всего, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Это создает угрозу для одного из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.




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Источник: https://t.me/ab3army/4216
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