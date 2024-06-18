РФ бросила в бой танковые полки: какую задачу поставил Кремль

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. В бой уже брошены танковые полки захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Третья отдельная штурмовой бригады в соцсети.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В бригаде уточнили, что полоса фронта Третьей штурмовой в Харьковской области, граничащей с Луганской областью, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления врага.
Отмечается, что против подразделений третьей штурмовой бригады были брошены 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.
При этом украинские защитники уточнили, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — это раненые.
Бригада отметила, что несмотря на подавляющее количество противника и отсутствие резервов, она продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.
Ранее об "ударном кулаке" россиян на этом участке фронта писал аналитический проект DeepState.
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