Разведка Британии сигнализирует о новой угрозе для Украины: к чему приближается РФ на востоке

Российские оккупанты, скорее всего, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Это создает угрозу для одного из основных путей снабжения Сил обороны на востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в соцсети X.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, российские оккупационные войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение 2024 года шли ожесточенные бои, и Россия постепенно продвигалась вперед с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года.

Отмечается, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

Разведка добавляет, что вероятно село Воздвиженка станет следующей целью России, которая планирует перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.

Ранее британская разведка сообщала, что для наступательных действий в войне против Украины Россия активно использует "добровольческий корпус", который по своим характеристикам не очень подходит для таких задач.

Как напоминают британские разведчики, в феврале 2023 года российское Минобороны создало так называемый добровольческий корпус под единым командованием и управлением, в который собрали около 20 тысяч желающих воевать резервистов, наемников и бывших заключенных. С тех пор это формирование активно задействовали в наступательных действиях в Украине, хотя, отмечают аналитики, оно плохо подходит для таких целей.



