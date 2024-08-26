Утром 26 августа Россия атаковала находящуюся вблизи Вышгорода Киевскую ГЭС, об этом сообщает издание Буквы.

Атака на Киевскую ГЭС

По информации издания, после "прилета" там возник пожар. При этом журналисты со ссылкой на свои источники отмечают, что масштабы разрушений остаются неизвестными. В настоящее время энергетики по всей стране устанавливают, как атака ВС РФ повлияла на энергосистему и конкретные энергообъекты.

Издание отмечает, что речь не идет об угрозе прорыва дамбы. Кроме того, неизвестно, были ли пострадавшие или погибшие на этом объекте.

Согласно данным за сентябрь 2021 года мощность Киевской ГЭС составляет 440 МВт. Благодаря этому также покрывали пиковые нагрузки в энергосистеме Украины. Киевское водохранилище регулирует климатические явления, как весенние наводнения или засухи.

Станция охватывает постройки как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную дамбу, совмещенную со зданием станции, с 20 водосбросами и судоходный шлюз. Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова 12 июля заявила , что якобы украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, таким образом, украинские власти хотят устроить провокацию против РФ. Она заявила, что абсолютно нет сомнений, что режим Зеленского начинает очередную циничную провокацию против собственного населения.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявление спикера враждебного МИД Марии Захаровой о том, что якобы действующая украинская власть готовится взорвать Киевскую ГЭС. Эксперты утверждают, что у таких заявлений есть вполне конкретная цель – посеять панику среди украинцев.



