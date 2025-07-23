РФ бьет по энергетике: какая область с ночи без света

Страна-агрессор ударила по Сумской области в ночь на 23 июля, в результате чего часть этого региона осталась без электроэнергии. Без электроэнергии и областной центр Сумы. Власти уже предупредили, что на возвращение света может понадобиться время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова и и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры нашего города. В результате часть Сум осталась без электроснабжения. Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах", — отметил Артерм Кобзарь.

По его словам, все экстренные службы в настоящее время работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

В свою очередь, Григоров также сообщил, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской области.

"Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять некоторое время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — у украинских сил обороны есть все предпосылки для того, чтобы освободить временно оккупированные территории Сумской области, однако этот процесс требует времени. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГНСУ "Стальная граница" Иван Шевцов.

По его словам, ситуация в Сумской области находится под контролем ВСУ. Продвижение вражеских войск на этом участке фронта удалось остановить, а украинские подразделения ведут активные контрнаступательные действия. Уже удалось освободить ряд населенных пунктов, продолжается скопление резервов и планомерная работа по вытеснению противника с занятых позиций.

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