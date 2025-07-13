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Россия уничтожила село в Сумской области: военные показали видео

Военные показали последствия боевых действий в Сумской области.

13 июля 2025, 17:58
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Slava Kot

225-й отдельный штурмовой полк опубликовал видео с последствиями от российских обстрелов пограничного села Кондратовка в Сумской области. По их словам, "села больше нет", ведь дома полностью уничтожены, а на его территории продолжаются боевые действия.

Россия уничтожила село в Сумской области: военные показали видео

Последствия присутствия россиян в селе Кондратовка в Сумской области

225 ОШП опубликовал в своих социальных сетях видео, показывающее последствия войны в Сумской области.

"На видео — пролет дроном над Кондратовкой, расположенной в Сумской области, у российской границы. Села больше нет. Все дома — полностью уничтожены, просто разбиты в хлам. Там сейчас идут ожесточенные бои", — пишут военные.

Как отмечают в 225 ОШП, логика войны неизменна, а одной из основных задач войны является необходимость перенесения боевых действий на территорию врага. Военные указывают, что именно бои в Курской области позволили спасти украинские населенные пункты от случившегося в Кондратовке.

Россия уничтожила село в Сумской области: военные показали видео - фото 2

Село Кондратовка в Сумской области. Карта deepstate

"Именно поэтому мы были в Курской области. Именно поэтому шли вперед. Иначе десятки наших сел испытали бы такую же судьбу, как Кондратовка. Просто представьте, что было бы за те 9 месяцев, если бы фронт оставался под нашими домами. Вспомните всех, кто тогда говорил: "А зачем нам этот Курск?" Сегодня вы видите ответ", — добавляют в 225 ОШП.

Россия уничтожила село в Сумской области: военные показали видео - фото 3

Село Кондратовка в Сумской области во время боевых действий и наступления россиян

Россия уничтожила село в Сумской области: военные показали видео - фото 4

Село Кондратовка в Сумской области во время боевых действий и наступления россиян

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал заявление о наступлении России на Сумскую область.



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Источник: https://t.me/OSHP_225/5040
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