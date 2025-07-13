Россия уничтожила село в Сумской области: военные показали видео

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Slava Kot
225-й отдельный штурмовой полк опубликовал видео с последствиями от российских обстрелов пограничного села Кондратовка в Сумской области. По их словам, "села больше нет", ведь дома полностью уничтожены, а на его территории продолжаются боевые действия.
Последствия присутствия россиян в селе Кондратовка в Сумской области
225 ОШП опубликовал в своих социальных сетях видео, показывающее последствия войны в Сумской области.
Как отмечают в 225 ОШП, логика войны неизменна, а одной из основных задач войны является необходимость перенесения боевых действий на территорию врага. Военные указывают, что именно бои в Курской области позволили спасти украинские населенные пункты от случившегося в Кондратовке.
Село Кондратовка в Сумской области. Карта deepstate
Село Кондратовка в Сумской области во время боевых действий и наступления россиян
Село Кондратовка в Сумской области во время боевых действий и наступления россиян
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области.
Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал заявление о наступлении России на Сумскую область.