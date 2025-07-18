У украинских сил обороны есть все предпосылки для того, чтобы освободить временно оккупированные территории Сумской области, однако этот процесс требует времени. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГНСУ "Стальная граница" Иван Шевцов.

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По его словам, ситуация в Сумской области находится под контролем ВСУ. Продвижение вражеских войск на этом участке фронта удалось остановить, а украинские подразделения ведут активные контрнаступательные действия. Уже удалось освободить ряд населенных пунктов, продолжается скопление резервов и планомерная работа по вытеснению противника с занятых позиций.

Впрочем, продвижение усложняет рельеф местности. Территория вокруг Юнаковки покрыта густыми лесами, что замедляет операции и требует осторожности во время ведения боевых действий. В то же время, как отметил Шевцов, у украинских сил достаточно решимости и ресурсов для достижения поставленной цели.

Он также отметил, что населенные пункты, попавшие в зону активных боевых действий, почти полностью уничтожены. По словам спикера, от гражданской инфраструктуры остались только руины — целые здания почти не сохранились.

На фронте ситуация в целом остается напряженной. В течение суток 17 июля на линии столкновения зафиксировано 180 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении украинские военные успешно отразили 61 штурм российских захватчиков.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские нефтяные компании сейчас испытывают серьезные трудности в ремонте нефтеперерабатывающих заводов из-за влияния санкций. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в комментарии The Moscow Times.