РФ атакует Украину новым БпЛА: в чем он опаснее «шахеда»

В течение последних недель страна-агрессор атакует Одесскую область новым БПЛА "Бандероль". Об этом сообщил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".

РФ атакует Украину новым беспилотником. Фото из открытых источников

Специалист уточнил, что об этом беспилотнике пока что известно очень мало. Из открытых источников можно понять, что это даже не столько БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем.

Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока не известны. По словам "Флэша", этот БПЛА может преодолевать большие расстояния со скоростью 400-500 км/ч.

"Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ, не понятно", — отметил "Флэш".

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Также издание "Комментарии" сообщало – враг продолжает изобретать новые способы, или нанести максимальный ущерб гражданским. Так всем известные российские ударные дроны типа Shahed/Герань-2 теперь во время атак начали разбрасывать детонирующие с задержкой боеприпасы.

Они были замечены после вчерашней атаки на Киев, Харьков и Сумскую область. Предметы могут лежать где угодно на территории Украины и детонировать в любое время. Пока удалось выяснить, что боеприпас представляет собой осколочную гранату с замедлителем. Однако уже есть информация, что два устройства сработали буквально на глазах пиротехников.



