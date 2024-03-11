РФ активно проталкивает идею мирных переговоров. Сможет ли она склонить Запад и Украину

Кремль проталкивает в мире тезис, что, собственно, мирные россияне очень хотят переговоров, а вот украинцы, которые являются "марионетками" Запада, в этом крайне не заинтересованы, говорит Вадим Денисенко. По его словам, россияне, к сожалению, очень удачно продвигают эту "рамку" в разных частях света.

Переговоры Украины и РФ

Как считает Денисенко, сегодня Россия очень заинтересована в том, чтобы заморозить войну и добиться частичного снятия с нее санкций. Для нее, добавляет эксперт, это задача максимум.

По словам политолога, Россия пытается сделать все для того, чтобы создать конкурентные площадки для переговоров. При этом эксперт добавил, что ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Швейцария уже вступили в эту игру.

"Ватикан не находится в игре. Он четко на российской стороне. И нужно понимать: мы с ним не в игре. У нас нет контактов на уровне вторых-третьих лиц Ватикана",

– подчеркнул эксперт.

При этом, по словам политолога, Россия для потенциальных миротворцев выдвигает лишь одно требование – они должны отвергнуть украинскую формулу мира. В результате за стол переговоров должны сесть все участники конфликта.

Чтобы усилить важность переговоров, Россия пытается распространить тезис, что еще чуть-чуть и вся оборона Украины "посыплется", при этом там и дальше пытаются убедить всех в том, что Украина является самой коррумпированной страной в Европе.

Кроме того, добавляет Денисенко, Кремль пытается убедить мир в том, что экономика России сильная, и сможет работать на войну еще несколько лет, мол, во время войны РФ ничего не будет, а вот возможности Запада будут взорваны.

"Нужно понимать, что Запад по-настоящему еще не включился в гонку вооружений. И к россиянам, уже прошедшим свой пик, важно не допустить, чтобы Запад принял окончательное решение: поражение России – это победа Запада. Для Кремля – это архиважная задача и потому, один из ключевых нарративов Москвы – о безграничности возможностей российской экономики",

– подчеркнул Денисенко.

То есть, подчеркивает политолог, россияне производят информационные атаки по всему миру. По его словам, Украина должна давать достойный ответ на пропаганду.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Папа Римский отметил, что вести переговоры с агрессором нужно, если это может спасти жизнь.