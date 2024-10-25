Российские захватчики активизировались на Угледарском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Россиянам штурмуют колонной в направлении Золотая Нива – Шахтерское на Угледарском направлении. Для противника важно это направление с точки зрения, что из Шахтерского идет прямая дорога на Курахово. Поэтому на этом участке еще следует ожидать движений со стороны россиян", – рассказал офицер ВСУ.

Позже офицер "Алекс" сообщил, что, согласно предварительным данным, враг смог прорваться в Шахтерское и высадить там пехоту.

"Украинские военные смогли обнулить россиян, но враг предпринимает новые попытки наступления на Шахтерское. Судя по перехватам и приказам россиян, их план – захватить Шахтерское и ударить в тыл Великой Новоселки", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.