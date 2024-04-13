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"Результаты велики": Зеленский рассказал о борьбе с предателями в госорганах

Президент рассказал о результатах борьбы с предателями

сегодня, 00:30
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше.

"Результаты велики": Зеленский рассказал о борьбе с предателями в госорганах

Зеленский заявил, что предателей стало меньше. Фото из открытых источников

По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

"Результаты борьбы с предателями велики. Сначала многие из них сливали информацию и бежали. Просто бежали с территории Украины. Это было в первые дни войны. А наши все остались. Предатели были остановлены. Кто-то побежал, к сожалению, за пределы территории нашего государства. Предателей стало меньше. Война – это большая трагедия. Но война точно помощница уменьшения предателей в Украине. Это факт", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10072
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