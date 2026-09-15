Результаты изменились: сколько украинцев готовы продолжать сопротивление РФ

Подавляющее большинство украинцев не готовы соглашаться с любыми требованиями России в случае масштабных зимних атак на энергетическую инфраструктуру. 77% опрошенных считают, что Украина должна продолжать вооруженное сопротивление, даже если из-за российских ударов часть населения будет определенное время оставаться без света, тепла и канализации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько украинцев считают, что нужно продолжать сопротивление РФ

Респондентам задали вопрос о том, как Украина должна действовать, если зимой Россия попытается атаковать энергетику, чтобы оставить людей без базовых коммунальных услуг. Им было предложено выбрать между продолжением вооруженного сопротивления или готовностью согласиться на любые требования РФ ради сохранения света, тепла и канализации.

В результате 77% избрали продолжение сопротивления в российско-украинской войне. Однако еще 12% заявили, что при таких обстоятельствах Украина должна согласиться на любые требования России, даже если они будут выглядеть как поражение или капитуляция. Еще 11% затруднились с ответом.

Показатели отличаются в зависимости от опыта военной службы. Среди тех, кто сейчас служит или ветераном, 85% выступают за продолжение вооруженного сопротивления. 13% готовы согласиться на мир на любых условиях, а 1% не определились. Среди не проходивших военную службу украинцев 77% также поддерживают продолжение сопротивления. 12% выбирают вариант с выполнением каких-либо требований России, тогда как еще 11% не смогли определиться.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты показывают высокую устойчивость украинского общества. По его словам, российские удары по гражданской инфраструктуре не обязательно приводят к желаемому для Кремля эффекту. Грушецкий также обратил внимание на динамику настроений в Киеве. По данным исследования, в конце июля и начале августа доля киевлян, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется, выросла с 61% до 69% на фоне длительных российских атак.

Россия с начала полномасштабного вторжения систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, обеспечивающим доходы для финансирования войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сколько украинцы еще готовы терпеть войну с Россией.