Результати змінилися: скільки українців готові продовжувати опір РФ

Переважна більшість українців не готова погоджуватися на будь-які вимоги Росії у разі масштабних зимових атак на енергетичну інфраструктуру. 77% опитаних вважають, що Україна має продовжувати збройний опір, навіть якщо через російські удари частина населення певний час залишатиметься без світла, тепла та каналізації. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Скільки українців вважають, що треба продовжувати опір РФ

Респондентам поставили питання про те, як Україна має діяти, якщо взимку Росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без базових комунальних послуг. Їм запропонували обрати між продовженням збройного опору або готовністю погодитися на будь-які вимоги РФ заради збереження світла, тепла та каналізації.

У результаті 77% обрали продовження опору в російсько-українській війні. Однак, ще 12% заявили, що за таких обставин Україна має погодитися на будь-які вимоги Росії, навіть якщо вони виглядатимуть як поразка або капітуляція. Ще 11% не визначилися з відповіддю.

Показники дещо відрізняються залежно від досвіду військової служби. Серед тих, хто зараз служить або є ветераном, 85% виступають за продовження збройного опору. 13% готові погодитися на мир на будь-яких умовах, а 1% не визначився. Серед українців, які не проходили військову службу, 77% також підтримують продовження опору. 12% обирають варіант із виконанням будь-яких вимог Росії, тоді як ще 11% не змогли визначитися.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати демонструють високу стійкість українського суспільства. За його словами, російські удари по цивільній інфраструктурі не обов’язково призводять до бажаного для Кремля ефекту. Грушецький також звернув увагу на динаміку настроїв у Києві. За даними дослідження, наприкінці липня та на початку серпня частка киян, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, зросла з 61% до 69% на тлі тривалих російських атак.

Росія від початку повномасштабного вторгнення систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру. Водночас Україна завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах, які забезпечують доходи для фінансування війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скільки українці ще готові терпіти війну з Росією.