Результативность работы ПВО Украины достигла 90%

Заявления Минобороны РФ о том, что ракеты типа "Калибр" у них не закончатся никогда, это элементы гибридной войны. Об этом сегодня, 30 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра (ОКП) Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".



Элементами гибридной войны являются безосновательные заявления РФ о бесконечности «Калибров»

Гуменюк достаточно однозначно прокомментировала информацию, распространяемую в Российской Федерации, что угроза массированных ракетных обстрелов мирных украинских населенных пунктов остается актуальной. Наблюдается лишь уменьшение количества ракет при обстреле. По мнению многих экспертов, судя по всему, запас ракет в России все-таки заканчивается.

“В принципе, кроме заявлений предъявить им особо нечего. То, что они используют ракеты и типа "Калибр" именно в последней атаке, например, их было привлечено 20, и они стремились поразить максимально важные для себя объекты, выбранные ими в качестве объектов — места поставки техники, инфраструктура, критическая инфраструктура , энергетика, да и конкретные пункты базирования военных подразделений, но результативность работы нашей противовоздушной обороны достигла уже 90% из того, что они пытались реализовать. И поэтому им в принципе остается только захлебнуться собственными лозунгами", — сказала Гуменюк.

29 декабря россияне нанесли очередную массированную ракетную атаку по территории Украины. Ракетные удары на юге были ориентированы на выявление расположения систем ПВО. Институт изучения войны (ISW) считает, что пока РФ публично хвастается, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр", эффективность ее ударов по Украине падает, к тому же страна-агрессор демонстрирует неспособность защитить свою территорию. А советник главы Офиса Президент Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны, а также позволит снизить уголовное и коррупционное влияние России на глобальную политику.

Как говорилось на портале "Комментарии" — 29 декабря Россия предприняла попытку нанести очередной массированный ракетный удар по украинской критической инфраструктуре: из 70 примененных ракет 58 были сбиты.

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