logo

BTC/USD

16722.81

ETH/USD

1217.17

LTC/USD

75.19

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Результат впечатляет: сколько "Шахедов" сбило ПВО ночью 2 января
commentss НОВОСТИ Все новости

Результат впечатляет: сколько "Шахедов" сбило ПВО ночью 2 января

Юрий Игнат рассказал, что ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские войска запустили по территории нашей страны ночью 2 января. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Результат впечатляет: сколько "Шахедов" сбило ПВО ночью 2 января

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Юрий Игнат отметил, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

"Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

По его словам, "Шахеды", как правило, летят с восточного побережья Азовского моря.

При этом Юрий Игнат отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы покрыть надежной защитой абсолютно все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют "Шахеды", чтобы истощить нашу ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Мелитополе под утро раздались взрывы: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало — Институт изучения войны (ISW) считает, что пока РФ публично хвастается, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр", эффективность ее ударов по Украине падает, к тому же, страна-агрессор демонстрирует неспособность защитить свою территорию. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны, а также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" утверждения ISW и ОПУ, а также спрогнозировали, как военная ситуация может развиваться в обозримом будущем.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!